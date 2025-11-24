Определились первая полуфинальная пара Кубка МЛС

В ночь с 23 на 24 ноября (мск) в матче 1/4 финала плей‑офф Кубка североамериканской лиги МЛС «Нью-Йорк Сити» одолел в гостях «Филадельфию Юнион» со счётом 1:0 и вышел в 1/2 финала соревнования. Единственный мяч в этой встрече забил аргентинский хавбек гостей Макси Моралес.

Таким образом определена первая пара участников полуфинала плей‑офф Кубка МЛС. «Нью‑Йорк Сити» сыграет с ранее вышедшей в четвёрку сильнейших командой — «Интер Майами». Встреча «Нью‑Йорк Сити» — «Интер Майами» состоится 30 ноября.

Другая полуфинальная пара станет известна завтра, 25 ноября, когда свой матч проведёт заключительный дуэт четвертьфиналистов: «Сан‑Диего» — «Миннесота Юнайтед». Ранее в полуфинал уже квалифицировался «Ванкувер Уайткэпс», в серии пенальти переигравший «Лос‑Анджелес» (2:2, 4:3 пен.).

Известные пары 1/2 финала плей-офф МЛС:

«Интер Майами» — «Нью‑Йорк Сити»;

«Ванкувер Уайткэпс» — победитель пары «Сан‑Диего» — «Миннесота Юнайтед».

