«Сейчас это беспорядок». Капитан «Ливерпуля» ван Дейк высказался о кризисе клуба

Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поделился мнением о главном тренере Арне Слоте после поражения от «Ноттингем Форест» в домашнем матче 12-го тура АПЛ (0:3).

«Мы, безусловно, подвели его, но подвели и самих себя. Сначала нужно посмотреть на себя, а затем помогать друг другу, помогать выбраться из этого беспорядка, потому что сейчас это действительно беспорядок. Это просто факт», — приводит слова ван Дейк журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, «Ливерпуль» на данный момент занимает 11-е место в АПЛ. Команда Арне Слота в 12 турах набрала 18 очков. Следующий матч команда проведёт в рамках Лиги чемпионов с ПСВ.

