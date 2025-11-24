Аллегри отреагировал на победу «Милана» над «Интером» и назвал цель клуба на сезон

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри поделился своим мнением о гостевой победе над «Интером» (1:0) в 12-м туре Серии А.

«Это блестящая победа, зрелищный поединок. Первые 15 минут мы действовали несколько скованно, но затем раскрылись и создали четыре-пять моментов, где могли принять более правильные решения в заключительной трети поля — особенно когда нужно было своевременно выводить Пулишича и Салемакерса вперёд.

Нам следовало точнее выполнять подачи. Во втором тайме, когда мы забили, стало очевидно, что «Интер» пойдёт в атаку. У нас были отличные шансы, когда Леау выходил один на один. Мы грамотно выстраивали оборону благодаря превентивной опеке — это ключевой момент в матчах с «Интером», который становится смертельно опасным, как только выходит из-под первого прессинга.

Считаю, что мы заслужили то количество очков, которое имеем. Мы вполне могли сыграть вничью с «Наполи» и «Ромой», поэтому всё уравновешивается. Эта игра подтверждает главную тенденцию нашего сезона: когда нужно задавать высокий темп, мы не всегда это делали, из-за чего пропускали от «Кремонезе», «Пармы» и «Пизы».

В матчах высокого уровня команда более собранна и дольше сохраняет концентрацию. Мы должны понять: снижая интенсивность, становимся уязвимыми. С психологической точки зрения это очень важная победа. Наша основная цель — удержаться в четвёрке лучших», — приводит слова Аллегри Football Italia.

На данный момент «Милан» идёт вторым в Серии А, отставая от лидирующей «Ромы» на два очка.

