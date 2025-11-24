Гришин назвал две команды, которые будут вести борьбу за чемпионство в РПЛ

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин высказался о ситуации в чемпионской гонке Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, выделив две команды, которые будут бороться за титул.

«Тяжёлая победа «Зенита» в игре с «Пари Нижний Новгород» — команда в чемпионской гонке. Они уже практически догнали лидера — ведут борьбу за первое место с «Краснодаром». «Зенит» и «Краснодар» — главные претенденты на титул», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

После 16 туров чемпионата России «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, имея в своём активе 34 очка. Вторую строчку занимает ЦСКА с 33 очками. Тройку замыкает санкт-петербургский «Зенит». На счету подопечных Сергея Семака также 33 очка.

