«Нихренасе положил». Генич отреагировал на гол 40-летнего Роналду через себя

Комментарии

Известный футбольный комментатор, спортивный журналист и телеведущий Константин Генич опубликовал реакцию на яркий гол нападающего и капитана «Аль-Насра» Криштиану Роналду ударом через себя в домашнем матче саудовской Про-Лиги с «Аль-Халиджем» (4:1).

Саудовская Аравия — Про-Лига . 9-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
4 : 1
Аль-Халидж
Сайхат
1:0 Феликс – 39'     2:0 Уэсли – 42'     2:1 Аль-Хавсави – 47'     3:1 Мане – 77'     4:1 Роналду – 90+6'    
Удаления: нет / Курбелис – 90+2'

«Нихренасе Роналду положил (орфография сохранена. — Прим. «Чемпионата»), — написал Генич в своём телеграм-канале.

На 90+6-й минуте встречи 40-летний Криштиану подстроился под подачу с правого фланга в исполнении Навафа Аль-Бушала, выдал высокий прыжок и отправил мяч в сетку технически сложным ударом через себя. Видео этого забитого мяча можно посмотреть по ссылке ниже.

ВИДЕО

Права на видео принадлежат ООО «Окко».

Видео
Видео гола 40-летнего Криштиану Роналду ударом через себя в матче саудовской Про-Лиги

Лучший бомбардир в мировом футболе:

