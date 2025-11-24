«Нихренасе положил». Генич отреагировал на гол 40-летнего Роналду через себя
Поделиться
Известный футбольный комментатор, спортивный журналист и телеведущий Константин Генич опубликовал реакцию на яркий гол нападающего и капитана «Аль-Насра» Криштиану Роналду ударом через себя в домашнем матче саудовской Про-Лиги с «Аль-Халиджем» (4:1).
Саудовская Аравия — Про-Лига . 9-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
4 : 1
Аль-Халидж
Сайхат
1:0 Феликс – 39' 2:0 Уэсли – 42' 2:1 Аль-Хавсави – 47' 3:1 Мане – 77' 4:1 Роналду – 90+6'
Удаления: нет / Курбелис – 90+2'
«Нихренасе Роналду положил (орфография сохранена. — Прим. «Чемпионата»), — написал Генич в своём телеграм-канале.
На 90+6-й минуте встречи 40-летний Криштиану подстроился под подачу с правого фланга в исполнении Навафа Аль-Бушала, выдал высокий прыжок и отправил мяч в сетку технически сложным ударом через себя. Видео этого забитого мяча можно посмотреть по ссылке ниже.
Права на видео принадлежат ООО «Окко».
Материалы по теме
Лучший бомбардир в мировом футболе:
Комментарии
- 24 ноября 2025
-
09:00
-
08:42
-
08:30
-
08:25
-
08:00
-
08:00
-
07:55
-
07:24
-
07:13
-
07:05
-
06:55
-
06:02
-
06:01
-
05:53
-
05:47
-
05:41
-
05:39
-
05:34
-
05:20
-
04:09
-
03:43
-
03:32
-
03:02
-
01:51
-
01:43
-
01:37
-
01:28
-
01:22
-
01:15
-
00:58
-
00:52
-
00:46
-
00:44
-
00:43
-
00:42