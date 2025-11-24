«Нихренасе положил». Генич отреагировал на гол 40-летнего Роналду через себя

Известный футбольный комментатор, спортивный журналист и телеведущий Константин Генич опубликовал реакцию на яркий гол нападающего и капитана «Аль-Насра» Криштиану Роналду ударом через себя в домашнем матче саудовской Про-Лиги с «Аль-Халиджем» (4:1).

«Нихренасе Роналду положил (орфография сохранена. — Прим. «Чемпионата»), — написал Генич в своём телеграм-канале.

На 90+6-й минуте встречи 40-летний Криштиану подстроился под подачу с правого фланга в исполнении Навафа Аль-Бушала, выдал высокий прыжок и отправил мяч в сетку технически сложным ударом через себя. Видео этого забитого мяча можно посмотреть по ссылке ниже.

