Месси стал лучшим ассистентом в истории футбола, повторив рекорд Пушкаша прошлого века

В ночь с 23 на 24 ноября в Цинциннати (США) завершился матч 1/4 финала плей-офф МЛС между клубами «Цинциннати» и «Интер Майами». Матч закончился разгромной победой «цапель» со счётом 4:0. Их капитан и лидер Лионель Месси отличился по ходу встречи голом и тремя голевыми передачами и стал лучшим ассистентом в истории футбола.

США — Major League Soccer . 1/4 финала
24 ноября 2025, понедельник. 01:00 МСК
Цинциннати
Цинциннати
Окончен
0 : 4
Интер Майами
Майами
0:1 Месси – 19'     0:2 Сильветти – 57'     0:3 Алленде – 62'     0:4 Алленде – 74'    

После этого матча на счету именитого аргентинца стало 404 результативные передачи за карьеру — это повторение лучшего показателя по ассистам, который принадлежал легендарному венгерскому нападающему Ференцу Пушкашу. Многие источники называют именно такое количество голевых передач у Пушкаша, однако достоверно подтвердить этот результат официальной статистикой или протоколами невозможно, чего не скажешь о достижениях Лионеля.

Таким образом, следующая голевая передача Месси сделает его единоличным лучшим ассистентом в истории футбола.

Молодая пара случайно увидела Месси на улице в Барселоне

Гол и три ассиста Месси помогли «Интер Майами» выйти в полуфинал Кубка МЛС
