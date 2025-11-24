Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сборная России отреагировала на известие о смерти легенды «Спартака» Симоняна

Сборная России отреагировала на известие о смерти легенды «Спартака» Симоняна
Комментарии

Аккаунт сборной России в телеграм опубликовал реакцию на трагическое известие о смерти легенды «Спартака» и всего российского футбола Никиты Симоняна на 100-м году жизни.

«Ушёл из жизни Никита Павлович Симонян. Легенде было 99 лет», — написала в телеграм-канале пресс-служба национальной команды.

Вместе с красно-белыми Никита Симонян четыре раза становился чемпионом СССР в роли игрока, и дважды – в качестве главного тренера команды. Кроме того, Симонян был победителем летних Олимпийских игр 1956 года в составе сборной СССР. По сей дей он является лучшим бомбардиром в истории красно-белых.

Материалы по теме
«Было бы неправильно говорить, что я особый режимщик». Последнее интервью с Симоняном
«Было бы неправильно говорить, что я особый режимщик». Последнее интервью с Симоняном

Топ-5 легенд футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android