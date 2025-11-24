Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Прощай, Великий». Сычёв опубликовал трогательное послание в связи со смертью Симоняна

«Прощай, Великий». Сычёв опубликовал трогательное послание в связи со смертью Симоняна
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший российский футболист Дмитрий Сычёв опубликовал пост в своём телеграм-канале, где трогательно отреагировал на трагическое известие о смерти легенды «Спартака» и всего российского футбола Никиты Симоняна на 100-м году жизни.

«От нас ушёл Никита Павлович Симонян… Сама по себе фраза звучит нереалистично. Буквально недавно он ещё был бодр и весел. Мне всегда было приятно находиться рядом с ним и прикоснуться к величию и мудрости человека, который прошёл такой путь в жизни и в футболе. Эпоха нашего футбола. Соболезную всем, для кого футбол не пустой звук. Никита Павлович, нам будет Вас не хватать. Прощай, Великий», — написал Сычёв в своём телеграм-канале.

По сей день Симонян является лучшим бомбардиром в истории «Спартака».

Материалы по теме
Вы могли забыть или не знать, каким футболистом был Никита Симонян
Вы могли забыть или не знать, каким футболистом был Никита Симонян

Топ-5 легенд футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android