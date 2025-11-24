«Прощай, Великий». Сычёв опубликовал трогательное послание в связи со смертью Симоняна

Бывший российский футболист Дмитрий Сычёв опубликовал пост в своём телеграм-канале, где трогательно отреагировал на трагическое известие о смерти легенды «Спартака» и всего российского футбола Никиты Симоняна на 100-м году жизни.

«От нас ушёл Никита Павлович Симонян… Сама по себе фраза звучит нереалистично. Буквально недавно он ещё был бодр и весел. Мне всегда было приятно находиться рядом с ним и прикоснуться к величию и мудрости человека, который прошёл такой путь в жизни и в футболе. Эпоха нашего футбола. Соболезную всем, для кого футбол не пустой звук. Никита Павлович, нам будет Вас не хватать. Прощай, Великий», — написал Сычёв в своём телеграм-канале.

По сей день Симонян является лучшим бомбардиром в истории «Спартака».

Топ-5 легенд футбола: