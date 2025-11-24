«Фратрия» отреагировала на смерть легенды «Спартака» Никиты Симоняна

Активная группировка болельщиков московского «Спартака» «Фратрия» отреагировала в своём телеграм-канале на смерть легенды клуба Никиты Симоняна.

«Наш легендарный футболист и тренер неоднократно приводил «Спартак» к победам в чемпионате и Кубке СССР.

Лучший бомбардир в истории клуба прожил достойную жизнь, и сегодня мы говорим Вам от всего сердца: спасибо большое за «Спартак» и Вашу искреннюю любовь к футболу и родному клубу, Никита Павлович», — написано в канале группировки.

Вместе с этим постом было опубликовано видео с фрагментами и запоминающимися моментами из жизни Симоняна. Видеоряд сопровождает песня Константина Ваншенкина «Я люблю тебя, жизнь» в исполнении Льва Лещенко.

Напомним, весть об уходе из жизни Никиты Симоняна пришла этой ночью.