Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Величайшая потеря». Александр Елагин эмоционально отреагировал на смерть Никиты Симоняна

«Величайшая потеря». Александр Елагин эмоционально отреагировал на смерть Никиты Симоняна
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский комментатор Александр Елагин опубликовал в своём телеграм-канале реакцию на трагическое известие о смерти легенды «Спартака» и всего российского футбола Никиты Симоняна на 100-м году жизни.

«Умер Никита Павлович Симонян…

Это величайшая потеря для отечественного, всего советского футбола. Его знали и уважали на всей территории нашей необъятной страны от Владивостока до Бреста. Человек Большого Сердца. Футбольный Профессионал, Педагог и Дипломат высокого класса.

Олимпийский чемпион 1956-го года. Первый советский футболист, который забил первый гол в финальных турнирах чемпионатов мира – в 1958-м году в Швеции против Англии (2:2) в первом матче (был ещё второй там же — 1:0).

Именно его «Спартак» в 1969-м сумел прервать победную чемпионскую поступь легендарного киевского «Динамо», которым руководил Великий Виктор Александрович Маслов.

Именно Симонян был начальником сборной СССР, когда её тренировал Валерий Васильевич Лобановский. Только Никита Павлович со своей мудростью и дипломатическим умением мог быть своеобразным буфером между Лобановским и Федерацией футбола СССР.

Мне посчастливилось неоднократно общаться с Симоняном – этим Великим Человеком. Для меня это было сумасшедшим везением. Он отмечал меня и мои телерепортажи. Я горд этим и считаю его положительное мнение о моей работе высочайшей оценкой.

Лично для меня — это огромная потеря. Когда ты знаешь, что есть такие люди с таким Сердцем и Умом — значит, наш мир ещё далеко не потерян. Мои глубокие соболезнования семье Никиты Павловича…

Светлая Память Светлому и Большому Человеку…» — написал Елагин в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
«Мог просто раздавить и растоптать». Как Симонян отказал Василию Сталину ради «Спартака»
«Мог просто раздавить и растоптать». Как Симонян отказал Василию Сталину ради «Спартака»

Топ-5 легенд футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android