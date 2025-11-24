«Величайшая потеря». Александр Елагин эмоционально отреагировал на смерть Никиты Симоняна

Известный российский комментатор Александр Елагин опубликовал в своём телеграм-канале реакцию на трагическое известие о смерти легенды «Спартака» и всего российского футбола Никиты Симоняна на 100-м году жизни.

«Умер Никита Павлович Симонян…

Это величайшая потеря для отечественного, всего советского футбола. Его знали и уважали на всей территории нашей необъятной страны от Владивостока до Бреста. Человек Большого Сердца. Футбольный Профессионал, Педагог и Дипломат высокого класса.

Олимпийский чемпион 1956-го года. Первый советский футболист, который забил первый гол в финальных турнирах чемпионатов мира – в 1958-м году в Швеции против Англии (2:2) в первом матче (был ещё второй там же — 1:0).

Именно его «Спартак» в 1969-м сумел прервать победную чемпионскую поступь легендарного киевского «Динамо», которым руководил Великий Виктор Александрович Маслов.

Именно Симонян был начальником сборной СССР, когда её тренировал Валерий Васильевич Лобановский. Только Никита Павлович со своей мудростью и дипломатическим умением мог быть своеобразным буфером между Лобановским и Федерацией футбола СССР.

Мне посчастливилось неоднократно общаться с Симоняном – этим Великим Человеком. Для меня это было сумасшедшим везением. Он отмечал меня и мои телерепортажи. Я горд этим и считаю его положительное мнение о моей работе высочайшей оценкой.

Лично для меня — это огромная потеря. Когда ты знаешь, что есть такие люди с таким Сердцем и Умом — значит, наш мир ещё далеко не потерян. Мои глубокие соболезнования семье Никиты Павловича…

Светлая Память Светлому и Большому Человеку…» — написал Елагин в своём телеграм-канале.

