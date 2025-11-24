Скончался легенда «Спартака» Никита Симонян. Главное к утру

На 100-м году жизни скончался легендарный футболист московского «Спартака» и сборной СССР Никита Симонян, аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси вывел свой клуб в полуфинал Кубка МЛС и стал лучшим ассистентом в истории футбола, «Милан» минимально обыграл «Интер» в Серии А. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

