Главная Футбол Новости

24 ноября главные новости спорта, хоккей, НХЛ, футбол, баскетбол, НБА

Скончался легенда «Спартака» Никита Симонян. Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

На 100-м году жизни скончался легендарный футболист московского «Спартака» и сборной СССР Никита Симонян, аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси вывел свой клуб в полуфинал Кубка МЛС и стал лучшим ассистентом в истории футбола, «Милан» минимально обыграл «Интер» в Серии А. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Скончался лучший бомбардир в истории «Спартака» Никита Симонян в возрасте 99 лет.
  2. Месси стал лучшим ассистентом в истории футбола, повторив рекорд Пушкаша прошлого века.
  3. «Милан» минимально переиграл «Интер» в матче 12-го тура Серии А.
  4. Гол и три ассиста Месси помогли «Интер Майами» выйти в полуфинал Кубка МЛС.
  5. В команде Александра Усика объяснили решение боксёра отказаться от пояса WBO.
  6. «Реал» не смог победить «Эльче» в 13-м туре Ла Лиги.
  7. Российский защитник «Айлендерс» Александр Романов выбыл на полгода из-за травмы плеча.
  8. Голы Капризова и Юрова помогли «Миннесоте» всухую обыграть «Виннипег». У Тренина — ассист.
  9. Кирилл Капризов в одной шайбе от звания третьего лучшего снайпера в истории «Миннесоты».
  10. «Аль-Наср» разгромил «Аль-Халидж» в матче Про-Лиги. Феликс сделал «гол+пас», Роналду забил.
  11. «Бруклин» уступил «Торонто», проиграв 13-й матч сезона из 16. У Егора Дёмина — 5+3+4.
