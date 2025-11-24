Скончался легенда «Спартака» Никита Симонян. Главное к утру
На 100-м году жизни скончался легендарный футболист московского «Спартака» и сборной СССР Никита Симонян, аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси вывел свой клуб в полуфинал Кубка МЛС и стал лучшим ассистентом в истории футбола, «Милан» минимально обыграл «Интер» в Серии А. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Скончался лучший бомбардир в истории «Спартака» Никита Симонян в возрасте 99 лет.
- Месси стал лучшим ассистентом в истории футбола, повторив рекорд Пушкаша прошлого века.
- «Милан» минимально переиграл «Интер» в матче 12-го тура Серии А.
- Гол и три ассиста Месси помогли «Интер Майами» выйти в полуфинал Кубка МЛС.
- В команде Александра Усика объяснили решение боксёра отказаться от пояса WBO.
- «Реал» не смог победить «Эльче» в 13-м туре Ла Лиги.
- Российский защитник «Айлендерс» Александр Романов выбыл на полгода из-за травмы плеча.
- Голы Капризова и Юрова помогли «Миннесоте» всухую обыграть «Виннипег». У Тренина — ассист.
- Кирилл Капризов в одной шайбе от звания третьего лучшего снайпера в истории «Миннесоты».
- «Аль-Наср» разгромил «Аль-Халидж» в матче Про-Лиги. Феликс сделал «гол+пас», Роналду забил.
- «Бруклин» уступил «Торонто», проиграв 13-й матч сезона из 16. У Егора Дёмина — 5+3+4.
