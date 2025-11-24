Скидки
Артета прокомментировал хет-трик Эзе в матче «Арсенала» с «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о хет-трике 27-летнего нападающего своей команды Эберечи Эзе в матче 12-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэмом» (4:1).

Англия — Премьер-лига . 12-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
4 : 1
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Троссард – 36'     2:0 Эзе – 41'     3:0 Эзе – 46'     3:1 Ришарлисон – 55'     4:1 Эзе – 76'    

«Невероятно! Я смотрю на статистику: когда в последний раз кто-то делал хет-трик в дерби на севере Лондона? Много лет назад. Так что это говорит о сложности данного события. После сборной у него было два выходных дня, и он сказал: «Нет, я хочу тренироваться на следующий день». Он задавал мне вопросы о своей позиции, о темпе, обо всём этом. Когда у игрока есть талант, футбольный ум, желание стать лучше и оказывать влияние на команду, такие вещи случаются», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

Эзе стал четвёртым футболистом в истории противостояния команд, оформившим хет-трик, и первым с 1978 года.

