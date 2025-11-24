Скидки
«Краснодар» выразил соболезнования в связи со смертью легенды «Спартака» Никиты Симоняна

«Краснодар» выразил соболезнования в связи со смертью легенды «Спартака» Никиты Симоняна
Пресс-служба «Краснодара» в официальном телеграм-канале клуба выразила соболезнования в связи со смертью легенды «Спартака» и всего российского футбола Никиты Симоняна на 100-м году жизни.

«Не стало Никиты Симоняна. Легенде советского и мирового футбола было 99 лет. Соболезнуем родным и близким Никиты Павловича. Светлая память», — сказано в сообщении пресс-службы «быков».

Вместе с красно-белыми Никита Симонян четыре раза становился чемпионом СССР в роли игрока и дважды – в качестве главного тренера команды. Кроме того, Симонян был победителем летних Олимпийских игр 1956 года в составе сборной СССР. По сей день он является лучшим бомбардиром в истории красно-белых.

