«Краснодар» выразил соболезнования в связи со смертью легенды «Спартака» Никиты Симоняна

Пресс-служба «Краснодара» в официальном телеграм-канале клуба выразила соболезнования в связи со смертью легенды «Спартака» и всего российского футбола Никиты Симоняна на 100-м году жизни.

«Не стало Никиты Симоняна. Легенде советского и мирового футбола было 99 лет. Соболезнуем родным и близким Никиты Павловича. Светлая память», — сказано в сообщении пресс-службы «быков».

Вместе с красно-белыми Никита Симонян четыре раза становился чемпионом СССР в роли игрока и дважды – в качестве главного тренера команды. Кроме того, Симонян был победителем летних Олимпийских игр 1956 года в составе сборной СССР. По сей день он является лучшим бомбардиром в истории красно-белых.