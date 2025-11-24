Скидки
Галактионов — о Ротенберге: надо отдать должное профессионализму Бориса Борисовича

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о новом генеральном директоре клуба Борисе Ротенберге.

«Что касается взаимодействия: когда Борис Борисович был заместителем генерального директора, отвечал за молодёжный футбол, безусловно, контакты были. И по взаимодействию с молодёжным департаментом. Вы видели, какая работа была проведена. И сейчас, когда он вступил в новую должность, у нас практически ежедневно происходит общение. Мы обмениваемся информацией, мнениями по состоянию команды, по состоянию игроков. Рабочий процесс идёт, не останавливается. В этом плане надо отдать должное профессионализму Бориса Борисовича, что он вникает в дела команды и погружён в них полностью», — приводит слова Галактионова официальный сайт клуба.

Ротенберг занял должность генерального директора «Локомотива» 13 ноября. С 2016 по 2022 год выступал за московский клуб в качестве футболиста. Вместе с командой стал чемпионом России сезона-2017/2018. Является трёхкратным обладателем Кубка России и Суперкубка России 2019 года.

