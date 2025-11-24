Скидки
Артета — о победе «Арсенала» над «Тоттенхэмом»: думаю, это был выдающийся день

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о победе своей команды в матче 12-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэмом» со счётом 4:1.

Англия — Премьер-лига . 12-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
4 : 1
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Троссард – 36'     2:0 Эзе – 41'     3:0 Эзе – 46'     3:1 Ришарлисон – 55'     4:1 Эзе – 76'    

«У меня сразу же побежали мурашки по коже. Я вышел и сказал: «Сегодня всё по-другому, всё по-настоящему важно». Для игроков, которые ещё не участвовали в дерби, это очень много значит. Ведь на нас лежала огромная ответственность сделать так, чтобы болельщики были счастливы и гордились нашим футбольным клубом. Я думаю, нам это определённо удалось. Я наслаждался каждой минутой подготовки с тех пор, как игроки вернулись из сборной. Я чувствовал их готовность снова собраться вместе и набраться сил в преддверии важной недели. И атмосфера, которую мы создали с первых минут, энергия болельщиков, а затем и игра команды. Думаю, это был выдающийся день», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

После 12 матчей чемпионата Англии «Арсенал» с 29 очками возглавляет турнирную таблицу, «Тоттенхэм Хотспур» с 18 очками находится на девятом месте.

Артета прокомментировал хет-трик Эзе в матче «Арсенала» с «Тоттенхэмом»
