Ближайшие матчи РПЛ и Кубка России начнутся с минуты молчания в память о Никите Симоняне

Ближайшие матчи РПЛ и Кубка России начнутся с минуты молчания в память о Никите Симоняне
Все ближайшие матчи Мир РПЛ и Фонбет Кубка России начнутся с минуты молчания в память о легендарном футболисте «Спартака» и сборной СССР Никите Симоняне. Об этом сообщает ТАСС. В воскресенье, 23 ноября, стало известно, что Симонян ушёл из жизни в возрасте 99 лет.

Игры 17‑го тура РПЛ пройдут с 29 ноября по 1 декабря, а матчи 1/4 финала Пути РПЛ и Пути регионов в Кубке России — 25–27 ноября.

Симонян был победителем летних Олимпийских игр 1956 года в составе сборной СССР. По сей день он является лучшим бомбардиром в истории московского «Спартака». На его счету 160 голов за красно-белых. Вместе с московской командой Симонян четырежды становился чемпионом СССР.

«Краснодар» выразил соболезнования в связи со смертью легенды «Спартака» Никиты Симоняна
