Расписание матчей Первой лиги — 2025/2026 на 24 ноября

Сегодня, 24 ноября, пройдёт заключительный матч 20-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Первой лиги 24 ноября (время московское):

19:00. «Ротор» — «Челябинск».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает воронежский «Факел», набравший 45 очков. На втором месте располагается «Урал» (40). В зоне стыковых матчей за право участвовать в Мир Российской Премьер-Лиге находятся «Родина» и костромской «Спартак». На последних местах в таблице расположились «Чайка» (11), «Сокол» (16) и «Торпедо» (18).