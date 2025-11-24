Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Голы Вендела и Глушенкова — в видеообзоре матча «Зенита» и «Пари НН» в 16-м туре РПЛ

Накануне состоялся матч 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Пари НН» и «Зенит». Игра проходила на стадионе «Совкомбанк Арена» (Нижний Новгород). В качестве главного арбитра встречи выступил Инал Танашев. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу гостей.

Видеообзор матча:

Ролик опубликован в соцсетях пресс-службы «Зенита». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал»

В начале второго тайма счёт открыл нападающий «Зенита» Максим Глушенков. На 69-й минуте полузащитник Вендел укрепил преимущество сине-бело-голубых.

После 16 матчей чемпионата России нижегородская команда набрала восемь очков и занимает 16-е место. Сине-бело-голубые заработали 33 очка и располагаются на третьей строчке, отставая от лидирующего «Краснодара» на 1 очко.

В 15-м туре «Пари НН» сыграл вничью с «Рубином» (0:0), а «Зенит» разделил очки с «Крыльями Советов» (1:1).