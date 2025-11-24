Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Галактионов прокомментировал уровень готовности Воробьёва после травмы

Галактионов прокомментировал уровень готовности Воробьёва после травмы
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался об уровне физической готовности нападающего команды Дмитрия Воробьёва после матча 16-го тура, в котором железнодорожники сыграли вничью с «Краснодаром» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Руденко – 11'     1:1 Аугусто – 15'    

«Что касается уровня готовности, то фактически Воробьёв только эту неделю начал тренироваться в общей группе. Он абсолютно здоров. Что касается его функционального состояния, то оно потихоньку приходит в тот игровой ритм, на текущее состояние, под конец года. Он практически месяц пропустил, это срок. Понемногу надо набирать. Вместе с Сергеем Пиняевым он провёл ровно тот отрезок, который им был отведён, самый оптимальный. На наш взгляд и по мнению медицинского штаба, больше было бы многовато», — приводит слова Галактионова официальный сайт клуба.

В матче 13-го тура чемпионата России с «Акроном» нападающий «Локомотива» получил травму. Медицинский штаб клуба диагностировал у Воробьёва мышечный надрыв.

Материалы по теме
Галактионов — о Ротенберге: надо отдать должное профессионализму Бориса Борисовича
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android