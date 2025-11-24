Пулишич — о победе «Милана» в матче с «Интером»: достигнутый результат очень важен

27-летний нападающий «Милана» Кристиан Пулишич прокомментировал победу своей команды в матче 12-го тура итальянской Серии А с «Интером» (1:0). Футболист забил единственный мяч в этой встрече на 54-й минуте.

«Достигнутый результат очень важен. Это просто поднимает нас на более высокий уровень, и да, я очень рад вернуться после тяжёлых моментов последнего месяца и помочь команде победить. Я думаю, что могу стать ещё лучше. Пока не чувствую себя на 100% готовым после травмы. Команде действительно было тяжело, даже когда мы вели в счёте, и вы видели, как мы оборонялись в последние 30 минут. Я думаю, у нас действительно хороший командный дух, воля команды невероятна. Мы довели игру до конца и чувствуем себя уверенно перед следующими матчами», — приводит слова Пулишича CBS Sports.

После 12 сыгранных матчей в чемпионате Италии «Милан» набрал 25 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Интер» располагается на четвёртой строчке. У команды 24 очка.