Главная Футбол Новости

Видеообзор матча 16-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Ростов»

Аудио-версия:
Комментарии

Накануне состоялся матч 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Крылья Советов» и «Ростов». Игра проходила на стадионе «Солидарность Самара Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Владислав Целовальников. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Олейников – 9'     2:0 Марин – 55'    

Видеообзор матча:

Ролик опубликован в соцсетях пресс-службы «Крыльев». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал»

На девятой минуте счёт в игре открыл нападающий «Крыльев Советов» Иван Олейников. На 55-й минуте нападающий Химми Марин укрепил преимущество самарской команды.

Эта победа стала первой для подопечных Магомеда Адиева в РПЛ с сентября, когда они обыграли «Сочи» (2:0). С того момента «Крылья Советов» пять раз потерпели поражение и дважды разделили очки с соперниками.

После 16 матчей чемпионата России самарская команда набрала 17 очков и занимает 11-е место. Донской клуб заработал 18 очков и располагается на 10-й строчке.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
