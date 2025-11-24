Галактионов — о Баринове: практически единственный остался, кто помогает молодым игрокам

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался об отсутствии полузащитника команды Дмитрия Баринова в матче 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:1), а также о лидерской роли футболиста в клубе.

«Отсутствие любого лидера влияет на общекомандную работу. Это касается взаимодействий и в обороне, и в атаке. Так не только в «Локомотиве». Любую команду возьмите, вне зависимости от турнирной таблицы. Если в ней отсутствуют один или два человека, то это потеря. Сильная сторона коллектива — минимизировать такие риски за счёт общекомандной работы. Это капитан, лидер команды, который ведёт за собой нашу команду. Ту энергетику, которая была, Дмитрий тоже передал нам. Он один из тех, кто очень многое прошёл в нашей команде, со старых времён практически единственный остался, кто поддерживает и помогает молодым игрокам», — приводит слова Галактионова официальный сайт клуба.

Дмитрий Баринов пропускал матч 16-го тура чемпионата России из-за перебора жёлтых карточек. В нынешнем сезоне футболист провёл в составе клуба 21 матч во всех турнирах, в которых забил два мяча и сделал четыре результативные передачи.