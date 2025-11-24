Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Галактионов — о Баринове: практически единственный остался, кто помогает молодым игрокам

Галактионов — о Баринове: практически единственный остался, кто помогает молодым игрокам
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался об отсутствии полузащитника команды Дмитрия Баринова в матче 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:1), а также о лидерской роли футболиста в клубе.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Руденко – 11'     1:1 Аугусто – 15'    

«Отсутствие любого лидера влияет на общекомандную работу. Это касается взаимодействий и в обороне, и в атаке. Так не только в «Локомотиве». Любую команду возьмите, вне зависимости от турнирной таблицы. Если в ней отсутствуют один или два человека, то это потеря. Сильная сторона коллектива — минимизировать такие риски за счёт общекомандной работы. Это капитан, лидер команды, который ведёт за собой нашу команду. Ту энергетику, которая была, Дмитрий тоже передал нам. Он один из тех, кто очень многое прошёл в нашей команде, со старых времён практически единственный остался, кто поддерживает и помогает молодым игрокам», — приводит слова Галактионова официальный сайт клуба.

Дмитрий Баринов пропускал матч 16-го тура чемпионата России из-за перебора жёлтых карточек. В нынешнем сезоне футболист провёл в составе клуба 21 матч во всех турнирах, в которых забил два мяча и сделал четыре результативные передачи.

Материалы по теме
Галактионов прокомментировал уровень готовности Воробьёва после травмы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android