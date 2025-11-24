Матч со «Спартаком» стал юбилейным для Игоря Акинфеева

Игра 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» стала 600-й для вратаря и капитана ЦСКА Игоря Акинфеева без замен и удалений, сообщает телеграм-канал «Цифроскоп». Акинфееву 39 лет, он является воспитанником системы армейцев.

За первую команду ЦСКА Игорь начал играть в 2003 году и стал обладателем множества индивидуальных наград и командных трофеев, включая Кубок УЕФА.

Матч между «Спартаком» и ЦСКА прошёл в субботу, 22 ноября. Встреча завершилась победой красно-белых со счётом 1:0. По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар», набравший 34 очка. ЦСКА — второй (33). «Спартак» расположился на шестой строчке, в активе красно-белых 28 очков.