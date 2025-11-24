Геннадий Орлов: Никита Симонян — Человек с большой буквы, совесть нашего футбола

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов отреагировал на новость об уходе из жизни легендарного футболиста «Спартака» и сборной СССР Никиты Симоняна. Симонян умер накануне, 23 ноября. Ему было 99 лет.

«Ушёл Никита Палыч, светлой души человек. Так получилось, что на протяжении 40 лет мы постоянно общались. У нас были чрезвычайно тёплые отношения. И начались они в сборной Советского Союза, когда я летал на товарищеский матч наших в Дублин. При Валерии Васильевиче Лобановском Никита Палыч был начальником команды и входил в штаб наряду с Юрием Андреевичем Морозовым. Я находился рядом и вблизи наблюдал, как к нему относились футболисты. Это удивительно: для игроков из разных клубов он был как добрый отец! Я бы сказал, что это не просто Человек с большой буквы — это совесть нашего футбола. На протяжении всей жизни он олицетворял собой образ доброжелательности — абсолютно ко всем. Я участвовал в различных юбилейных мероприятиях. Сразу вспоминаются торжества в Ереване по случаю годовщины золотого дубля «Арарата». Естественно, участвовали сами чемпионы 1973 года, но в гости к ним приехали представители московского «Спартака» и киевского «Динамо» — самых принципиальных соперников в позднем СССР. Но это противостояние на полях никак не отражалось на их взаимоотношениях в жизни. А к Никите Палычу шли, тянулись абсолютно все. И Ленинград для него был не чужим городом. Он сам мне рассказывал, как его тётя пережила блокаду.

В последние годы рядом с ним всё время был Саша Мирзоян, футболист, спартаковец. Год назад мы с ним по просьбе «Арарата» вручили Симоняну хрустальную копию Кубка СССР. Из московской студии на Ереван велась прямая трансляция, из Лос-Анджелеса подключались Левон Иштоян и врач команды.

В футболе есть выражение «фэйр-плей». Так вот Симонян всю жизнь играл честно — во всех отношениях и на всех участках. И всех мирил. Светлая память Никите Палычу. Я думаю, всё наше футбольное содружество в эти минуты грустит и вспоминает его добрыми словами», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.