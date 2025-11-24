Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Колосков — о смерти Симоняна: не могу представить, как приеду в РФС… Это личная трагедия

Колосков — о смерти Симоняна: не могу представить, как приеду в РФС… Это личная трагедия
Аудио-версия:
Комментарии

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на новость об уходе из жизни легендарного футболиста «Спартака» и сборной СССР Никиты Симоняна. Симонян умер накануне, 23 ноября. Ему было 99 лет.

«Никита Павлович был не только великим спортсменом, но и великим тренером и функционером. Во многих ипостасях он был великим человеком, даже легендой. Единственный человек в мире, добившийся выдающихся результатов как спортсмен, как тренер и как спортивный руководитель. Таких в мире больше нет.

Знаете, если описать его одним словом, то скажу, что это человек планетарного масштаба. Он пользовался колоссальнейшим авторитетом, причём не только в России, но и за рубежом. Я видел воочию, какие чувства к нему испытывал президент ФИФА Авеланж, они дружили с Блаттером, очень близко дружили с Юханссоном, с Платини. Нынешний президент ФИФА вообще дал мне обещание, что приедет. Последний раз я его видел на конгрессе УЕФА и передал приглашение приехать на 100-летие Никиты Павловича. Он сказал: «К Никите приеду обязательно». Вот это личность!

Я не говорю о том, что меня связывают с ним 42-летние дружеские отношения. При мне он стал вице-президентом РФС в 1992 году. До сих пор был, есть и остаётся первым вице-президентом. Великий человек во всех смыслах этого слова. Честный, преданный, бескорыстный. Он всегда был готов помочь. Уже в преклонном возрасте к нему всегда была очередь в кабинет не только за автографом, но и просто поговорить, сфотографироваться, ощутить причастность к выдающемуся человеку. Он был очень прост в общении, несмотря на своё величие.

Таких людей не было, нет и не знаю, будут ли. У меня случился шок, когда узнал. Мы встречались с ним буквально в прошлый вторник, вместе обедали: рассказывали о своих впечатлениях, обсуждали, что происходит в «Спартаке», сборной. Говорили, правильно ли поступил Карпин. Он считает, что Карпин правильно сделал, уйдя от совмещения. В четверг я уже узнал, что он попал в больницу. Для меня это личная трагедия… Для моей семьи. Он знает моих ребят, они его прекрасно знают. Буквально во вторник он подписал свою футболку моему младшему сыну: «Константину Колоскову от Никиты Симоняна». Настолько личная трагедия для меня, что до сих пор в шоке. Я не могу себе представить, как завтра приеду РФС… Это невозможно. Мои соболезнования родным, близким и всем россиянам. Не только футбольным людям, но и всем гражданам Российской Федерации. Понятно, что сейчас мы получим соболезнования от всех федераций», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Вы могли забыть или не знать, каким футболистом был Никита Симонян
Вы могли забыть или не знать, каким футболистом был Никита Симонян
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android