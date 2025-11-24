Колосков — о смерти Симоняна: не могу представить, как приеду в РФС… Это личная трагедия

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на новость об уходе из жизни легендарного футболиста «Спартака» и сборной СССР Никиты Симоняна. Симонян умер накануне, 23 ноября. Ему было 99 лет.

«Никита Павлович был не только великим спортсменом, но и великим тренером и функционером. Во многих ипостасях он был великим человеком, даже легендой. Единственный человек в мире, добившийся выдающихся результатов как спортсмен, как тренер и как спортивный руководитель. Таких в мире больше нет.

Знаете, если описать его одним словом, то скажу, что это человек планетарного масштаба. Он пользовался колоссальнейшим авторитетом, причём не только в России, но и за рубежом. Я видел воочию, какие чувства к нему испытывал президент ФИФА Авеланж, они дружили с Блаттером, очень близко дружили с Юханссоном, с Платини. Нынешний президент ФИФА вообще дал мне обещание, что приедет. Последний раз я его видел на конгрессе УЕФА и передал приглашение приехать на 100-летие Никиты Павловича. Он сказал: «К Никите приеду обязательно». Вот это личность!

Я не говорю о том, что меня связывают с ним 42-летние дружеские отношения. При мне он стал вице-президентом РФС в 1992 году. До сих пор был, есть и остаётся первым вице-президентом. Великий человек во всех смыслах этого слова. Честный, преданный, бескорыстный. Он всегда был готов помочь. Уже в преклонном возрасте к нему всегда была очередь в кабинет не только за автографом, но и просто поговорить, сфотографироваться, ощутить причастность к выдающемуся человеку. Он был очень прост в общении, несмотря на своё величие.

Таких людей не было, нет и не знаю, будут ли. У меня случился шок, когда узнал. Мы встречались с ним буквально в прошлый вторник, вместе обедали: рассказывали о своих впечатлениях, обсуждали, что происходит в «Спартаке», сборной. Говорили, правильно ли поступил Карпин. Он считает, что Карпин правильно сделал, уйдя от совмещения. В четверг я уже узнал, что он попал в больницу. Для меня это личная трагедия… Для моей семьи. Он знает моих ребят, они его прекрасно знают. Буквально во вторник он подписал свою футболку моему младшему сыну: «Константину Колоскову от Никиты Симоняна». Настолько личная трагедия для меня, что до сих пор в шоке. Я не могу себе представить, как завтра приеду РФС… Это невозможно. Мои соболезнования родным, близким и всем россиянам. Не только футбольным людям, но и всем гражданам Российской Федерации. Понятно, что сейчас мы получим соболезнования от всех федераций», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.