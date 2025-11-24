Скидки
«Зенит» выразил соболезнования родным и близким легенды «Спартака» Никиты Симоняна

Пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» в официальном телеграм-канале клуба выразила соболезнования в связи со смертью легенды «Спартака» и всего российского футбола Никиты Симоняна в возрасте 99 лет.

«На 100-м году жизни не стало легенды отечественного футбола и первого вице-президента РФС Никиты Симоняна. «Зенит» выражает искренние соболезнования родным и близким Никиты Павловича», — сказано в сообщении пресс-службы «быков».

Вместе с красно-белыми Никита Симонян четыре раза становился чемпионом СССР в роли игрока и дважды – в качестве главного тренера команды. Кроме того, Симонян был победителем летних Олимпийских игр 1956 года в составе сборной СССР. По сей день он является лучшим бомбардиром в истории красно-белых.

