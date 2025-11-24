Борис Игнатьев: Никита Симонян — отец людей, связанных с футболом

Российский тренер Борис Игнатьев отреагировал на новость об уходе из жизни легендарного футболиста «Спартака» и сборной СССР Никиты Симоняна. Симонян умер накануне, 23 ноября. Ему было 99 лет.

«Ушла легенда, эпоха. Человек с огромной буквы, много сделавший как футболист на поле, так и великолепно проявивший себя в качестве наставника. Тренер сборных, «Спартака», чемпион, конечно, функционер. Отец людей, связанных с футболом, кто с ним постоянно работал и общался. Великолепный человек! Рассказчик, умеющий передавать свои мысли и футбольные идеи.

Никогда ни от кого не отворачивался. Уникальная личность. Огромные соболезнования. Я с ним много лет работал в РФС, сидел напротив него. Слушал такие байки, такие рассказы…» — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.