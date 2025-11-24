Скидки
Футбол Новости

Президент РФС отреагировал на новость о смерти Никиты Симоняна

Президент РФС отреагировал на новость о смерти Никиты Симоняна
Президент РФС Алексндр Дюков отреагировал на новость об уходе из жизни легендарного футболиста «Спартака» и сборной СССР Никиты Симоняна. Симонян умер накануне, 23 ноября. Ему было 99 лет.

«Футбол понёс невосполнимую утрату, не стало Никиты Павловича Симоняна. Олимпийский чемпион Мельбурна-56, многократный чемпион и обладатель Кубка СССР, лучший бомбардир в истории московского «Спартака». Он внёс огромный вклад в развитие отечественного спорта как футболист, тренер, руководитель. Его наследие – это не только трофеи и рекорды. На протяжении десятилетий имя Никиты Павловича Симоняна было синонимом честности, порядочности, бескорыстного и искреннего служения футболу.

Он был и останется примером для многих поколений. Его любили и уважали абсолютно все вне зависимости от клубных пристрастий – футболисты и тренеры, журналисты и болельщики. Сотрудники РФС гордились возможностью общаться с ним, для всех нас он был мудрым наставником. Мы посвятим ближайшие матчи Кубка России, РПЛ и ФНЛ его памяти.

Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким Никиты Павловича и всей футбольной семье. Светлая память», — цитирует Дюкова пресс-служба РФС.

Вы могли забыть или не знать, каким футболистом был Никита Симонян
