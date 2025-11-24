Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

CIES: Матвей Кисляк — самый дорогой игрок РПЛ, его стоимость — € 38-45 млн

CIES: Матвей Кисляк — самый дорогой игрок РПЛ, его стоимость — € 38-45 млн
Комментарии

Международный центр спортивных исследований (CIES) представил рейтинг самых дорогих игроков клубов Мир Российской Премьер-Лиги. Так, по версии CIES, самым дорогим игроком чемпионата России является полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк. Источник оценивает его в € 38-45 млн. На втором месте располагается хавбек «Локомотива» Алексей Батраков (€ 37-43 млн), тройку лидеров замыкает вингер «Зенита» Педро (€ 25-29 млн).

Кисляку 20 лет, за первую команду ЦСКА он выступает с января 2024 года. В нынешнем сезоне молодой полузащитник провёл 24 матча на клубном уровне, забил пять голов и сделал пять результативных передач.

Контракт Матвея с ЦСКА рассчитан до лета 2029 года.

Материалы по теме
Матч со «Спартаком» стал юбилейным для Игоря Акинфеева
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android