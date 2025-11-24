Алонсо прокомментировал ничью в матче «Реала» с «Эльче»

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо высказался после матча 13-го тура испанской Ла Лиги с «Эльче», в котором команды сыграли вничью 2:2.

«Было обидно, когда сравняли счёт 1:1, то тут же пропустили. Этот счёт 2:1 нас надломил, но, несмотря на это, мы продолжали бороться, сделали счёт 2:2 и получили ещё один хороший шанс. Я чувствовал, что при счёте 1:1 нам нужно было перевести игру на половину поля соперника. Я анализирую всё после игр. Стараюсь делать выводы с тренерским штабом и доносить до игроков, что у нас получается хорошо, а что нужно улучшить. Сегодня я чувствовал, что нам не хватило этой последовательности. В первом тайме игра складывалась в нашу пользу и мы могли выходить вперёд, но нам это не удалось», — приводит слова Алонсо официальный сайт клуба.

После 13 матчей чемпионата Испании мадридский «Реал» набрал 32 очка и возглавляет турнирную таблицу. «Эльче» заработал 16 очков и располагается на девятой строчке.