Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алонсо прокомментировал ничью в матче «Реала» с «Эльче»

Алонсо прокомментировал ничью в матче «Реала» с «Эльче»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо высказался после матча 13-го тура испанской Ла Лиги с «Эльче», в котором команды сыграли вничью 2:2.

Испания — Примера . 13-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Эльче
Эльче
Окончен
2 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Фебас – 53'     1:1 Хёйсен – 78'     2:1 Родригес – 84'     2:2 Беллингем – 87'    
Удаления: Чуст – 90+6' / нет

«Было обидно, когда сравняли счёт 1:1, то тут же пропустили. Этот счёт 2:1 нас надломил, но, несмотря на это, мы продолжали бороться, сделали счёт 2:2 и получили ещё один хороший шанс. Я чувствовал, что при счёте 1:1 нам нужно было перевести игру на половину поля соперника. Я анализирую всё после игр. Стараюсь делать выводы с тренерским штабом и доносить до игроков, что у нас получается хорошо, а что нужно улучшить. Сегодня я чувствовал, что нам не хватило этой последовательности. В первом тайме игра складывалась в нашу пользу и мы могли выходить вперёд, но нам это не удалось», — приводит слова Алонсо официальный сайт клуба.

После 13 матчей чемпионата Испании мадридский «Реал» набрал 32 очка и возглавляет турнирную таблицу. «Эльче» заработал 16 очков и располагается на девятой строчке.

Материалы по теме
«Реал» не смог победить «Эльче» в 13-м туре Ла Лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android