Александр Бородюк назвал самый ценный совет, который получал от Никиты Симоняна

Известный российский тренер Александр Бородюк назвал самый ценный совет, который получал от легенды московского «Спартака» Никиты Симоняна.

«Никита Павлович — великий человек, футболист, тренер, руководитель. Это человек мирового масштаба. Он сделал очень многое для популяризации советского и российского футбола. Конечно, это большая утрата. Мы вместе работали в РФС — всегда заходил к нему в кабинет, мы много разговаривали. Он много рассказывал историй о футболе, жизни. Самый ценный совет от Никиты Павловича — всегда оставаться собой. Эти беседы останутся в моей памяти. Искренние соболезнования родным и близким», — сказал Бородюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.