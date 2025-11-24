Скидки
Александр Бородюк назвал самый ценный совет, который получал от Никиты Симоняна

Известный российский тренер Александр Бородюк назвал самый ценный совет, который получал от легенды московского «Спартака» Никиты Симоняна.

«Никита Павлович — великий человек, футболист, тренер, руководитель. Это человек мирового масштаба. Он сделал очень многое для популяризации советского и российского футбола. Конечно, это большая утрата. Мы вместе работали в РФС — всегда заходил к нему в кабинет, мы много разговаривали. Он много рассказывал историй о футболе, жизни. Самый ценный совет от Никиты Павловича — всегда оставаться собой. Эти беседы останутся в моей памяти. Искренние соболезнования родным и близким», — сказал Бородюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

