КДК рассмотрит поведение болельщиков «Спартака» и ЦСКА по итогам матча

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, что организация рассмотрит поведение болельщиков «Спартака» и ЦСКА по итогам матча 16-го тура Мир РПЛ. Встреча завершилась победой красно-белых со счётом 1:0.

«Рассмотрим скандирование зрителями трибуны B, болельщиками «Спартака», ненормативной лексики и оскорбительных выражений в адрес футбольного клуба ЦСКА и судьи. Также рассмотрим скандирование гостевым сектором ненормативной лексики и оскорбительных выражений в адрес «Спартака», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.