КДК рассмотрит поведение болельщиков «Спартака» и ЦСКА по итогам матча
Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, что организация рассмотрит поведение болельщиков «Спартака» и ЦСКА по итогам матча 16-го тура Мир РПЛ. Встреча завершилась победой красно-белых со счётом 1:0.
Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Дмитриев – 43'
«Рассмотрим скандирование зрителями трибуны B, болельщиками «Спартака», ненормативной лексики и оскорбительных выражений в адрес футбольного клуба ЦСКА и судьи. Также рассмотрим скандирование гостевым сектором ненормативной лексики и оскорбительных выражений в адрес «Спартака», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
