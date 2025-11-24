Скидки
КДК рассмотрит драку болельщиков «Спартака» и ЦСКА после матча

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит драку болельщиков «Спартака» и ЦСКА после матча 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды встречались 22 ноября на «Лукойл Арене» в Москве. Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу красно-белых. После матча группа болельщиков «Спартака» вступила в драку с фанатом ЦСКА.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Дмитриев – 43'    

«По материалам СМИ рассмотрим инцидент, который произошёл после окончания матча «Спартак» и ЦСКА. Представители обеих клубов приглашены на заседание», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Видео: момент начала драки фанатов «Спартака» с болельщиком ЦСКА
