КДК рассмотрит драку болельщиков «Спартака» и ЦСКА после матча

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит драку болельщиков «Спартака» и ЦСКА после матча 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды встречались 22 ноября на «Лукойл Арене» в Москве. Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу красно-белых. После матча группа болельщиков «Спартака» вступила в драку с фанатом ЦСКА.

«По материалам СМИ рассмотрим инцидент, который произошёл после окончания матча «Спартак» и ЦСКА. Представители обеих клубов приглашены на заседание», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.