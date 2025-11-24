Скидки
КДК РФС выразил соболезнования в связи со смертью Никиты Симоняна

Комментарии

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц выразил соболезнования в связи со смертью легенды московского «Спартака» Никиты Симоняна.

«От имени КДК РФС выражаю соболезнования родным и близким Никиты Павловича Симоняна. Его уход — большая и невосполнимая потеря как для российского, так и для мирового футбола», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Симонян умер 23 ноября на 100-м году жизни. За «Спартак» футболист выступал 10 лет, с 1949 по 1959 год, он сыграл в 245 матчах, в которых забил 160 голов. В составе сборной СССР он выиграл золотую медаль летних Олимпийских игр 1956 года в Австралии.

