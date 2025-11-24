Хорен Оганесян: Симонян был самым порядочным человеком — второго такого я не знаю

Бывший полузащитник «Арарата» и сборной СССР Хорен Оганесян отреагировал на новость об уходе из жизни легендарного футболиста «Спартака» и сборной СССР Никиты Симоняна. Симонян умер накануне, 23 ноября. Ему было 99 лет.

«Только что открыл новости — слов нет. Никита Палыч — самый порядочный человек. Второго такого я не знаю. И для футбола он сделал очень много: чемпионство и Кубок СССР «Арарата» в 1973 году — его заслуга. Симонян, Старостин — совсем другие люди тогда были в футболе.

В 1973 году я ещё играл за юношескую сборную. При нём меня взяли в дубль «Арарата». Когда в 1984-м он вернулся в клуб, мы год работали: он тренировал, а я играл. Вместе с ним потом были в сборной СССР у Валерия Лобановского: он начальником команды, я — футболистом. Недавно у него был день рождения — я смотрел, как тепло его чествовали, принимали. Думал, ещё отметим 100-летие Никиты Палыча, но увы. Такого человека потеряли…» — сказал Оганесян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.