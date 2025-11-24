КДК рассмотрит задержку выхода на поле «Краснодара» в матче с «Локомотивом»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, что будет рассмотрена задержка выхода на поле в матче 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Локомотивом» (1:1).

«По матчу «Локомотив» — «Краснодар» рассмотрим задержку выхода команды гостей из раздевалки на три минуты перед началом второго тайма», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 16 матчей чемпионата России «Краснодар» набрал 34 очка и возглавил турнирную таблицу. «Локомотив» заработал 31 очко и располагается на четвёртой строчке.

В следующем туре «Локомотиву» предстоит встретиться с «Ростовом», а «Краснодар» примет на своём поле «Крылья Советов».