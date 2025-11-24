Скидки
Главная Футбол Новости

КДК рассмотрит задержку выхода на поле «Краснодара» в матче с «Локомотивом»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, что будет рассмотрена задержка выхода на поле в матче 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Локомотивом» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Руденко – 11'     1:1 Аугусто – 15'    

«По матчу «Локомотив» — «Краснодар» рассмотрим задержку выхода команды гостей из раздевалки на три минуты перед началом второго тайма», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 16 матчей чемпионата России «Краснодар» набрал 34 очка и возглавил турнирную таблицу. «Локомотив» заработал 31 очко и располагается на четвёртой строчке.

В следующем туре «Локомотиву» предстоит встретиться с «Ростовом», а «Краснодар» примет на своём поле «Крылья Советов».

