В КДК рассказали, будут ли рассматривать жёлтую карточку Ороза в матче с «Ростовом»

В КДК рассказали, будут ли рассматривать жёлтую карточку Ороза в матче с «Ростовом»
Аудио-версия:
Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, будет ли организация рассматривать жёлтую карточку защитника Доминика Ороза в матче 16-го тура Мир РПЛ с «Ростовом». Футболист был включён в заявку на игру и получил предупреждение за споры с арбитром, находясь на скамейке запасных. Так карточек у него стало четыре и он заработал дисквалификацию на следующую игру.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Олейников – 9'     2:0 Марин – 55'    

«Никто не обращался по жёлтой карточке Ороза. Судья оценил поступок игрока и предъявил жёлтую карточку. В соответствии с регламентом после показа жёлтой карточки не допускается дополнительного наказания или дисквалификации. КДК применяет дополнительную дисквалификацию только в случае прямой красной карточки. У КДК нет оснований для применения каких-либо санкций», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

