Игрок «Локомотива» Руденко: нет никаких сложностей в игре с защитниками погабаритнее

Игрок «Локомотива» Руденко: нет никаких сложностей в игре с защитниками погабаритнее
Нападающий московского «Локомотива» Александр Руденко высказался о специфике игры в противостоянии с габаритными защитниками команды соперников.

«Нет никаких сложностей в игре с более габаритными защитниками. Надо просто грамотно открыться, и не надо прилипать ни к каким защитникам. Искать пространство, и всё», — сказал Руденко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В нынешнем сезоне футболист провёл 16 матчей в Мир Российской Премьер-Лиге за клуб, в которых забил три мяча и отметился двумя результативными передачами. В Кубке России игрок провёл семь матчей и сделал две голевые передачи.

