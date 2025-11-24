Скидки
Ещенко — о смерти Симоняна: уверен, «Спартак» что-то придумает — памятник, трибуну

Бывший российский футболист Андрей Ещенко отреагировал на новость об уходе из жизни легендарного экс-футболиста московского «Спартака» и сборной СССР Никиты Симоняна. Симонян скончался накануне, 23 ноября. Ему было 99 лет.

«Я рад, что был знаком с Никитой Павловичем. Мы играли за одну команду, где он провёл 75 лет, а я заметно меньше. Это большая утрата для всего российского спорта и футбола в частности. Уверен, что «Спартак» что-то придумает — памятник, трибуну или ещё что-то. Они это сделают без наших подсказок», — сказал Андрей Ещенко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

