Александр Медведев: запомнятся бодрость и жизнерадостная улыбка Никиты Симоняна

Александр Медведев: запомнятся бодрость и жизнерадостная улыбка Никиты Симоняна
Аудио-версия:
Советник председателя правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев отреагировал на новость об уходе из жизни легендарного футболиста «Спартака» и сборной СССР Никиты Симоняна. Симонян умер накануне, 23 ноября. Ему было 99 лет.

«Мне посчастливилось встречаться с легендарным игроком и тренером Никитой Павловичем Симоняном после моего прихода в «Зенит» — во время московских ветеранских турниров, в которых он приветствовал участников и победителей. Запомнится навсегда его бодрость, несмотря на то, что ему уже было за 90, а также жизнерадостная улыбка, отсутствие негативизма в отношении нашего футбола и отеческое отношение к ветеранам. Вечная память!» — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

