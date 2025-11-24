Вратарь «Динамо» Мх Магомедов: Карпин не мог разрываться на два фронта

Голкипер махачкалинского «Динамо» Тимур Магомедов считает, что Валерию Карпину было сложно совмещать работу в сборной России и московском «Динамо». Бело-голубых Карпин покинул 17 ноября.

— Как и говорили, все тренеры нашего высшего цеха поддержали Валерия Георгиевича Карпина. Наверное, он сделал правильное решение. Не может разрываться на два фронта — и сборная России, и «Динамо». Для того чтобы строить что-то в клубе, ему нужно чуть больше времени, чтобы команда играла качественно.

— Многие говорят, что тяжело работать и в сборной, и в клубе. Согласны ли вы с этим утверждением?

— Я тоже так думаю, потому что, мне кажется, Карпин вообще не спал всё это время. Нужно было думать о сборной и о чемпионате. Наверняка это очень тяжело, — сказал Магомедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.