Московское «Торпедо» выразило соболезнования родным и близким Никиты Симоняна

Пресс-служба московского «Торпедо» в официальном телеграм-канале клуба выразила соболезнования в связи со смертью легенды «Спартака» и всего российского футбола Никиты Симоняна в возрасте 99 лет.

«Футбольный клуб «Торпедо Москва» присоединяется к словам скорби и выражает искренние соболезнования родным и близким Никиты Симоняна», — сказано в сообщении пресс-службы московского клуба.

За «Спартак» футболист выступал 10 лет, с 1949 по 1959 год, он сыграл в 245 матчах, в которых забил 160 голов. По сей день он является лучшим бомбардиром в истории красно-белых. В составе сборной СССР он выиграл золотую медаль летних Олимпийских игр 1956 года в Австралии.