Экс-игрок «Спартака» Попов: Симонян всегда поддерживал команду и передавал заряд

Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Ивелин Попов отреагировал на новость об уходе из жизни легендарного футболиста «Спартака» и сборной СССР Никиты Симоняна. Симонян умер накануне, 23 ноября. Ему было 99 лет.

«Увидел утром новость о смерти Никиты Симоняна. Очень жаль. Он часто приходил к нам в раздевалку перед и после матчей. Всегда поддерживал команду. Передавал заряд и энергию на команду. Никита Павлович был очень авторитетным человеком. Вечная память», — сказал Ивелин Попов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, Никита Симонян остаётся лучшим бомбардиром «Спартака» в истории.

