Александер Исак установил антирекорд «Ливерпуля» времён АПЛ
Шведский нападающий «Ливерпуля» Александер Исак стал первым игроком мерсисайдцев в истории английской Премьер-лиги (с 1992 года), проигравшим все четыре матча, в которых вышел в старте. Так, форвард начинал с первых минут игры с «Кристал Пэлас», «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Ноттингем Форест».
Англия — Премьер-лига . 12-й тур
22 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
0 : 3
Ноттингем Форест
Ноттингем
0:1 Мурилло – 33' 0:2 Савона – 46' 0:3 Гиббс-Уайт – 78'
Исак стал игроком мерсисайдского клуба в летнее трансферное окно — 2025. «Ливерпуль» приобрёл нападающего у «Ньюкасла», как сообщалось, за € 130 млн.
В девяти матчах за «красных» во всех турнирах шведский нападающий забил только один гол. В рамках АПЛ у Исака пять игр и одна результативная передача. Действующий контракт Александера с «Ливерпулем» рассчитан до конца июня 2031 года.
Комментарии
