Дмитрий Попов — о Симоняне: более скромного и открытого человека я не встречал в футболе

Бывший спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов отреагировал на новость об уходе из жизни легендарного экс-футболиста красно-белых и сборной СССР Никиты Симоняна. Симонян умер накануне, 23 ноября. Ему было 99 лет.

«Действительно очень грустная новость. Никита Павлович был прекрасным футболистом и человеком, настоящим спартаковцем — честным и порядочным. Имел честь с ним лично общаться, когда он работал начальником команды в сборной России в середине 1990-х. Более скромного и открытого человека я не встречал в футболе, учитывая масштаб его личности. Огромная потеря для российского футбола и тех, кто его знал лично», — сказал Попов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.