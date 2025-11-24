Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Винисиус может покинуть «Реал» в январе, клубы АПЛ заинтересованы в бразильце — Конур

Винисиус может покинуть «Реал» в январе, клубы АПЛ заинтересованы в бразильце — Конур
Комментарии

Бразильский нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор может покинуть клуб в зимнее трансферное окно, сообщает известный инсайдер Экрем Конур в социальной сети X. По данным источника, вингер не может договориться со «сливочными» о новом контракте, на этом фоне интерес к бразильцу проявили «Манчестер Сити», «Челси» и некоторые саудовские клубы.

Винисиусу 25 лет, за «Реал» он выступает с 2018-го. В нынешнем сезоне бразилец провёл 23 матча на клубном уровне, забил шесть голов и сделал пять результативных передач. Действующий контракт Винисиуса с «Реалом» рассчитан до конца июня 2027 года.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 150 млн.

Материалы по теме
«Арбитр матча угрожал». Президент «Реала» Перес высказался о финале Кубка Испании
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android