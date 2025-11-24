Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Видеообзор матча 16-го тура РПЛ «Локомотив» — «Краснодар»

Видеообзор матча 16-го тура РПЛ «Локомотив» — «Краснодар»
Аудио-версия:
Комментарии

Накануне состоялся матч 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Локомотив» и «Краснодар». Игра проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Егор Егоров из Нижнего Новгорода. Матч завершился вничью со счётом 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Руденко – 11'     1:1 Аугусто – 15'    

Видеообзор матча:

Ролик опубликован в соцсетях пресс-службы «Локомотива». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал»

Первый мяч в матче забил нападающий «Локомотива» Александр Руденко на 11-й минуте. Через четыре минуты полузащитник гостей Дуглас Аугусто сравнял счёт. За оставшееся время команды не смогли выявить победителя.

После 16 матчей чемпионата России «Краснодар» набрал 34 очка и возглавил турнирную таблицу. «Локомотив» заработал 31 очко и располагается на четвёртой строчке.

В следующем туре «Локомотиву» предстоит встретиться с «Ростовом», а «Краснодар» примет на своём поле «Крылья Советов».

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Жара у «Локо» и «Краснодара», разгром от «Динамо» и победа «Зенита». Яркий день в РПЛ
Жара у «Локо» и «Краснодара», разгром от «Динамо» и победа «Зенита». Яркий день в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android