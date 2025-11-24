Бителло — о результатах «Динамо»: понимаем, насколько сложно

Полузащитник «Динамо» Бителло высказался о результатах команды в нынешнем сезоне.

«У нас концентрация на сто процентов. Перерыв, который был на сборные, был полезен для нас, чтобы понять требования Гусева. Мы будем делать всё возможное, чтобы выйти из этой ситуации. Понимаем, насколько сложно. Но мы рады, что выиграли у Махачкалы. Надо продолжать. Мы хотим побеждать в следующих играх», — сказал Бителло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 16 матчей чемпионата России московская команда набрала 20 очков и занимает девятое место в турнирной таблице. В следующем туре «Динамо» предстоит встретиться с «Ахматом».