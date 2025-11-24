Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бителло — о результатах «Динамо»: понимаем, насколько сложно

Бителло — о результатах «Динамо»: понимаем, насколько сложно
Комментарии

Полузащитник «Динамо» Бителло высказался о результатах команды в нынешнем сезоне.

«У нас концентрация на сто процентов. Перерыв, который был на сборные, был полезен для нас, чтобы понять требования Гусева. Мы будем делать всё возможное, чтобы выйти из этой ситуации. Понимаем, насколько сложно. Но мы рады, что выиграли у Махачкалы. Надо продолжать. Мы хотим побеждать в следующих играх», — сказал Бителло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 16 матчей чемпионата России московская команда набрала 20 очков и занимает девятое место в турнирной таблице. В следующем туре «Динамо» предстоит встретиться с «Ахматом».

Материалы по теме
Игрок «Динамо» Бителло высказался об уходе Карпина с поста тренера клуба
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android