«Ушла целая эпоха». Валерий Карпин — о Никите Симоняне

Главный тренер сборной России Валерий Карпин выразил соболезнования родным легенды «Спартака» и российского футбола Никиты Симоняна, который накануне, 23 ноября, ушёл из жизни в возрасте 99 лет.

«Никита Палыч был великим человеком. Мне посчастливилось работать и общаться с ним. Мы часто виделись и разговаривали о футболе. Казалось, что так было всегда и будет ещё долгое время. Вчера же вместе с ним ушла целая эпоха. Это большая потеря не только для футбола, для всей страны.

Никита Павлович был примером профессионализма, мудрости и благородства. Мои соболезнования родным! Светлая память», — написал Карпин в своём телеграм-канале.