Игрок «Спартака» Барко: прощание со Станковичем было грустным моментом для нас

Полузащитник московского «Спартака» Эсекьель Барко высказался по поводу прощания с бывшим главным тренером команды Деяном Станковичем.

«Конечно, Станкович с нами попрощался. Это был довольно грустный момент для команды. Но мы продолжаем работать дальше», — сказал Барко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Об уходе сербского специалиста красно-белые объявили 11 ноября. Станкович работал в «Спартаке» с лета 2024-го. Под его руководством московский клуб одержал 37 побед во всех турнирах. Специалист вошёл в топ-10 главных тренеров в истории московского «Спартака» по количеству победных матчей.