Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Спартака» Барко: прощание со Станковичем было грустным моментом для нас

Игрок «Спартака» Барко: прощание со Станковичем было грустным моментом для нас
Комментарии

Полузащитник московского «Спартака» Эсекьель Барко высказался по поводу прощания с бывшим главным тренером команды Деяном Станковичем.

«Конечно, Станкович с нами попрощался. Это был довольно грустный момент для команды. Но мы продолжаем работать дальше», — сказал Барко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Об уходе сербского специалиста красно-белые объявили 11 ноября. Станкович работал в «Спартаке» с лета 2024-го. Под его руководством московский клуб одержал 37 побед во всех турнирах. Специалист вошёл в топ-10 главных тренеров в истории московского «Спартака» по количеству победных матчей.

Материалы по теме
Гасилин: Станкович вёл себя, как истеричка! А теперь посмотрите на Романова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android